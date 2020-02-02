"Мы контролируем ситуацию" - Гончарук о коронавирусе

Гончарук заверил, что ситуация с коронавирусом контролируется.Фото: Главком

Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом.

"Украина сегодня готова к этой ситуации, у нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину из рискованных территорий. Есть их контакты, информируем их о том, как они должны себя вести и при обнаружении минимальных симптомов кому нужно сообщать", — сказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина"

Премьер рассказал, что пока все случаи подозрения на коронавирус не подтвердились.

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"Но даже в случае возникновения такого заболевания, мы понимаем, что делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов — минимум по две в каждой области", — отметил он.

Количество зараженных новым коронавируса 2019 nCoV в Китае превысило 14 000 человек, умерло 304 жителя страны. Такие данные по состоянию на 1 февраля. Тела умерших от коронавируса будут сжигать в специальных крематориях. Об этом говорится в тексте директивы КНР. Коронавирус - смертельное заболевание, которое передается от животных к человеку.