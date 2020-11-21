Мы достойны быть свободными: предстоятель ПЦУ поздравил с Днем Достоинства и Свободы

Епифаний призвал беречь и укреплять то, что добыто такой дорогой ценой, а именно "нашу свободу и достоинство". Фото: "Украинская правда"

Промыслом Божиим украинский народ сегодня имеет духовную и государственную независимость, свой язык, веру, самобытную культуру, тысячелетние традиции, славную историю.

С такими словами обратился предстоятель Православной церкви митрополит Епифаний к украинцам в День Достоинства и Свободы, передает Еспресо.TV.

"Мы достойны быть свободными! Ведь свобода - это дар Господний. Промыслом Божиим украинский народ сегодня имеет духовную и государственную независимость, свой язык, веру, самобытную культуру, тысячелетние традиции, славную историю. А самое главное - мы свободны творить собственное будущее. Недаром именно под таким лозунгом отмечается в этом году День Свободы и Достоинства в нашем государстве", - сказал митрополит.

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Предстоятель отметил, что с Божьей помощью мы преодолеваем препятствия, мы защищаем свое, дарованное нам Господом.

"Не забудем поблагодарить наших защитников, которые и в эти минуты защищают нас от российского агрессора, а также - наших Героев, которые отдали свои жизни ради сохранения нашей свободы, помолимся за их родных и близких, подвергшихся невосполнимым потерям. Пусть Господь защитит живых и упокоит души павших Героев в Своих небесных обителях, пусть вечной будет память их", - добавил Епифаний.

Он также призвал беречь и укреплять то, что добыто такой дорогой ценой, а именно "нашу свободу и достоинство".

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что ПЦУ является единственной канонической православной церковью в Украине.