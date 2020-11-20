МВФ не дает транш: чем это грозит экономике и украинцам

Глеб Вышлинский: чтобы получить транш, украинская власть должна показать четкую дорожную карту решения проблемных вопросов. Фото: Reuters

Есть 3 основные проблемы, которые сейчас стали причиной заморозки сотрудничества Украины и Международного валютного фонда. Поэтому до конца года мы не получим транш.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, 45 лет.

"Первое - вопрос восстановления ответственности за незаконное обогащение и контроль электронного декларирования. В этом контексте очень важно вообще сделать невозможным принятие Конституционным судом дальнейших решений, которые могли бы подрывать уже выполнены обязательства перед Фондом. На рассмотрении в высшей инстанции находятся ряд дел, которые могут привести к ухудшению уже существующей ситуации. Например, пересмотр закона о Фонде гарантирования вкладов или дело о законности образования Актикорупцийного суда.

2-я проблема в сотрудничестве с МВФ - принятие бюджета на 2021 год. Он слишком большой, составляет около 6 процентов от общего ВВП страны. В этом году есть риск потерять некоторые доходы, что в свою очередь может еще увеличить дефицит казны. Поэтому правительству следует уменьшить бюджет до подъемных параметров.

3-й момент - независимость Национального банка и сохранение механизмов принятия решений в НБУ в соответствии с законом 2015 года в рамках программы сотрудничества с МВФ.

Чтобы получить транш, украинская власть должна показать четкую дорожную карту решения этих вопросов. Например, продемонстрировать план решения конституционного кризиса, выработать конкретные законопроекты, которые поддержит парламент", - объясняет Глеб Вышлинский.

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По его словам, даже если уже сегодня начнем работать над этими болезненными точками, не сможем получить транш до конца года.

"В лучшем случае можем рассчитывать на приезд новой миссии МВФ. Если ее оценки будут положительные, есть шанс получить транш в январе. Это самый оптимистичный вариант.

Без помощи западных финансовых партнеров Украина не сможет профинансировать дефицит бюджета. В таком случае будем вынуждены отказаться от каких-то расходов. Фактически денег хватит только на защищенные статьи. Речь про зарплаты, льготы, пенсионный фонд, медицину. На другие сферы средств уже не хватит", - добавляет экономист.

Исполнительный совет Фонда 9 июня 2020 утвердил программу кредитования stand-by для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев. 1-й транш в размере $2,1 млрд мы получили сразу. Для последующих выплат Украина должна выполнить условия МВФ по проведению реформ и реализации целей заключенного Меморандума. В этом году должны были получить еще 2 транша от МВФ по $700 млн, а также €600 млн помощи от Евросоюза и $350 млн от Всемирного банка. Однако сейчас МВФ заморозил сотрудничество.