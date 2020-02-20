МВД обещает законно реагировать на перекрытие дорог в Новых Санжарах

В поселке дежурят правоохранители. Фото: УНИАН

В Новых Санжарах правоохранители обещают реагировать на перекрытие дорог в соответствии с законом.

"На любые правонарушения правоохранительные органы будут действовать в строгом соответствии с законом Украины, как они действовали до сегодняшнего дня. Сейчас проводится большая профилактическая работа с гражданами. Призываем их не нарушать общественную безопасность и не мешать правительственным решениям, которые приняты и выполняются в строгом соответствии с буквой закона", - заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко во время брифинга в Новых Санжарах Полтавской обл, куда доставляют эвакуированных граждан из Китая, сообщает МВД в Facebook.

Противоправные действия сразу же будут пресекаться правоохранителями в законный способ.

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"Если противоправные действия не будут требовать уголовной ответственности с точки зрения законности правонарушений, с нарушителями будут проведены соответствующие профилактические беседы и их отпустят. В случае, если будут совершаться более жесткие и суровые противоправные действия, на них полицейские будут действовать в соответствии с нормами Уголовного кодекса и Кодекса Украины об административных правонарушениях", - заявил Шевченко.

Утром 20 февраля самолет компании SkyUp с эвакуированными из Китая людьми почти 2 часа кружил над Харьковской областью. Затем развернулся на Киев. Приземлился в "Борисполе" - там его дозаправили. В это время МВД сообщило, что самолет возвращается в Харьков. Оттуда эвакуированных доставят в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах на Полтавщине. Жители Новых Санжар протестуют против размещения у них эвакуированных из Китая людей.