МВД фиксирует увеличение мигрантов на границах Украины

Енин предупредил об опасности миграционного кризиса в Украине. Фото: Reuters

На украинских границах стало больше мигрантов.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин "РБК-Україна".

"Соседние государства прибегают к гибридным технологиям увеличения потоков беженцев прежде всего в приграничных регионах Украины для дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис", - сказал он.

За последнюю неделю на украинско-белорусской границе задержали двух граждан Кубы. Через Украину они пытались попасть в Польшу.

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"Оперативные подразделения постоянно мониторят ситуацию вокруг этой проблематики, в том числе и в среде лиц, которые могут способствовать организации таких каналов миграции", - добавил первый замминистра.

Нелегальные мигранты в Беларуси могут попытаться попасть в страны Евросоюза через украинскую границу. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что правительство Польши принимает соответствующие меры для укрепления своей границы. В частности, к границе Польши с Беларусью стянули 13 тыс. военнослужащих из четырех армейских дивизий.