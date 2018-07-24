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вторник, 24 июля 2018 20:25

Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти

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Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Айдер Муждабаев: Если украинский политик забывает о Крыме, то этот товарищ сто процентов общается с Кремлем. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Украинским президентом должен быть честный, порядочный политик, который не продастся России, не сдаст интересов Украины.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал журналист Айдер Муждабаев.

"Все, кто сейчас говорит о мире с РФ, - это люди, которых купил Путин. Кто произносит слово "мир" - все, до свидания. То, что они в Украине на свободе - не их заслуга, а наша недоработка. Мир с позиций капитуляции - неприемлем ", - говорит он.

Журналист считает, что, если политик забывает о Крыме и Донбассе, отмахивается общими фразами - это тоже критерий того, что он - нечестный и пророссийский.

"Если украинский политик забывает о Крыме, то этот товарищ сто процентов общается с Кремлем. То же, если он не поддерживает стремление крымскотатарского народа получить родину, как автономию в составе Украины. Мы всегда жили под гнетом русского большинства. Они сейчас добавили своего населения на полуострове, чтобы говорить, что их там много, и крымские татары не имеют никаких прав. Мы - коренной народ Украины. У нас должны быть свои права на язык, культуру, решения относительно природы, недр", - объясняет Айдер Муждабаев.

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По его мнению, в Москве понимают, что им не удастся продвинуть в Украине откровенно пророссийского политика.

"Им надо вариант realpolitic (политика, сосредоточенная на силе и способности влиять на решения других стран, а не на идеалах, морали, принципах. - Gazeta.ua), подобный западному, чтобы пытался договориться с Кремлем. На самом деле, realpolitic для Украины - это конец и поглощения. Такой президент нам точно не надо", - добавляет журналист.

Полное интервью с Айдером Муждабаев читайте в журнале "Країна" от 26 июля.

Автор: Ангелина КОВАНДА/відео: Назарий МАЗЫЛЮК
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