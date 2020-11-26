Мужчине ампутировали обе ноги после укуса паука

Мужчина мог пострадать от укуса ядовитого жовтосумного колючей паука. Фото: Reuters

Житель Никополя Станислав Бойко лишился обеих ног, после укуса ядовитого паука.

Так, насекомое укусило мужчину, когда он обрезал виноград на даче. Об этом сообщает местное издание NikopolNews.

Отмечается, что у 54-летнего Бойко начались осложнения. Чтобы спасти жизнь мужчине, медикам пришлось ампутировать ему ноги. Теперь мужчину ждет длительное лечение и реабилитация.

Никопольский биолог Сергей Тороп считает, что человек мог пострадать от укуса ядовитого желтосумного колющего паука.

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"Его укус не смертелен, но способен вызвать сильную аллергическую реакцию. В пострадавших наблюдается острый жгучая боль, отек укушенного места, рвота, головокружение, озноб, повышение температуры и артериального давления. Пауки могут достигать длины 15 мм. Охотятся часто ночью, прячутся в письме травянистых растений, свернутых в трубочку, там их трудно обнаружить", - рассказал Тороп.

В реанимационное отделение Скадовского центральной районной больницы в тяжелом состоянии была доставлена ​​девочка 2009 года рождения, которую укусил каракурт. Происшествие случилось в селе Красное Скадовского района, куда семья приехала на отдых из Ровно.