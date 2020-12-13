Мужчина устроил гонки на скользкой дороге и разбил множество авто

Горе-водитель под Киевом устроил масштабное ДТП. Фото: Скриншот с видео

Под Киевом мужчина проигнорировал неблагоприятные погодные условия и устроил масштабное ДТП.

Так, водитель не учел своих способностей на скользкой дороге и не справился с управлением. Об этом сообщает Telegram канал Киев оперативный.

Автомобиль мужа на полной скорости влетела в припаркованные у обочины другие автомобили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 19-летний водитель сбил насмерть человека и въехал в грузовой автомобиль

"О судьбе самого руководителя информацию уточняем", - говорится в сообщении.

На видео видно, что скорость у водителя была очень большой, поскольку от некоторых припаркованных автомобилей остался лишь металлолом.

В Киевской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погиб водитель, а за жизнь пассажира-подростка борются врачи.