Мужчина с психическими расстройствами "заминировал" газопровод

В Харькове нашли мужчину, который "заминировал" газопровод. Фото: Facebook

В Харькове неизвестный позвонил в полицию и угрожал взорвать газопровод, ведущий в город.

Правоохранители установили личность анонима. Им оказался 49-летний местный житель. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

"Следователи, выехали по адресу проживания человека, выяснили, что он находится в неадекватном состоянии. Его соседи подтвердили, что мужчина страдает психическим расстройством и регулярно употребляет спиртные напитки ", - говорится в сообщении.

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В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Сейчас решается вопрос о госпитализации мужчины в медучреждение.

На Львовщине правоохранители задержали мужчину, который предоставил ложное сообщение о заминировании ночного клуба. Ему грозит до шести лет лишения свободы.