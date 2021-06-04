Мужчина обнаружил страшную находку в колбасе. Купил ее по акции

Колбасу делают специально для конкретной торговой сети. Фото: pixabay.com

Житель Сум нашел в колбасе, купленной в супермаркете по акционной цене, стеклянный камень размером с горошину.

Мужчина по имени Виктор считает, что ему повезло, передает "Украина 24". Во время ужина стекло попало на зуб и он его не проглотил.

"Обнаружил, когда начал откусывать кусок. Думал, что это кость. Когда вынимаю - стекло", - говорит мужчина.

Администратор супермаркета вернула деньги за товар, а директор убеждает, что до сих пор жалоб на этот продукт не поступало. По его словам, колбасу делают специально для их сети магазинов.

"Если подтвердится факт попадания опасного фактора в продукт потребления, то оператор рынка понесет административную ответственность. Вся опасная продукция будет возвращена с реализации. В случае попадания пострадавшего потребителя в больницу - производитель обязан был бы оплатить лечение", - пояснил заместитель управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Евгений Лазоренко.

Потерпевший обратился в службу защиты прав потребителей, прикрепив к заявлению чек и соответствующие фото продукта. Производителю грозит штраф, но его размер будет не выше 500 грн.

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Женщина нашла голову мыши среди стручков фасоли, которые приобрела в одном из львовских гипермаркетов. Перед тем как найти "подарок", женщина дважды успела поесть фасоли из этого пакета.