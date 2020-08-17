Мужчина, которому впервые в Украине осуществили трансплантацию поджелудочной железы от неродственного донора, умер

Организм пациента не смог восстановиться после операции. Фото: Reuters

Пациент, которому впервые в Украине осуществили трансплантацию поджелудочной железы от неродственного донора, умер.

Организм не смог восстановиться после операции, которую сделали почти две недели назад. Об этом сообщили на Facebook-странице Клинической больницы скорой медицинской помощи.

"Друзья, мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер ... Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточный сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции ", - отмечается в сообщении.

Врачи рассказывают, что состояние пациента длительное время был стабильным - почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Впоследствии показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбувалися и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта.

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"Трансплантация поджелудочной железы - это одна из самых сложных операций по пересадке органов. Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея. К сожалению, судьба решила иначе. И хотя никакие слова сейчас не умалит боли утраты, мы приносим глубокие соболезнования семье Андрея ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Львове впервые в истории Украины пересадили поджелудочную железу от неродственного донора. Трансплантацию проводили львовские и киевские медики, а помогали им коллеги из Германии.