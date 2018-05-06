Можно ли хрустеть пальцами - Супрун развенчала популярный миф

Медики не имеют убедительных доказательств о связи между хрустінням суставов и артритом, говорит. а. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Фото:.facebook.com/ulanasuprun

Врачи не имеют убедительных доказательств о связи между хрустом суставов и артритом.

Что на самом деле происходит с суставами во время хруста и вредно ли это для здоровья, на своей странице в Facebook рассказала в. а. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Прежде всего, стоит разобраться, почему возникают разные звуки, когда мы двигаем суставы. Сейчас наиболее убедительной является теория, которая указывает, что звук хруста может возникать вследствие лопание пузырьков газа, образующихся в синовиальной жидкости. Эта жидкость заполняет полость между суставами и предотвращает возникновение трения. Вещество в своем составе также содержит газы (кислород, азот, углекислый газ). Когда вы двигаете сустав, через увеличение пространства, изменение давления и разную плотность газов, из них образуются пузырьки, что во время лопание создают звук хруста", - пишет Супрун.

Среди ученых до сих пор нет 100% уверенности, что это происходит именно так. Время от времени проводятся различные исследования, которые подтверждают "теорию пузырей" или опровергают.

"Наиболее популярны исследования проводились с использованием МРТ и ультразвука. Пока что, все указывает на то, что "теория пузырей" правдивая. Интересным является неформальное исследование американского доктора Дональда Унгера, идея которого родилась вроде бы после постоянных замечаний матери о похрустывания суставами. Он провел эксперимент - около 50-ти лет хрустел суставами дважды в день только на левой руке. По его подсчетам, это случилось около 36 500 раз. После завершения эксперимента, ученый не констатировал симптомов артрита и вообще каких-либо отличий. За это исследование Унгер стал лауреатом "Шнобелевской" премии".

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На настоящее время не представлено никаких убедительных доказательств, которые бы подтвердили связь между хрустінням суставов и артритом. Результаты большинства исследований указывают на то, что похрустывания не является вредным, если во время него вы не чувствуете боли и дискомфорта.

"Поэтому, если после прочтения этого поста у вас возникло сильное желание "похрустеть" пальцами - не ограничивайте себя. Однако не злоупотребляйте, ведь существуют исследования, которые указывают, что за чрезмерное похрустывания суставами может возникать припухлость рук и мышечная слабость".

Ранее в.о министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала 5 правил, которые помогут избежать отравления.