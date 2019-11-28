"Можем вложить деньги в разведку" - США сократят финансирование НАТО в интересах Украины

Николай Белесков: можно вложить американскую помощь в разведку - купить новые защищены средства слежения и связи. Это будет иметь очень положительный эффект для Вооруженных сил. Фото: Корреспондент

США хотят уменьшить свой вклад в финансирование НАТО и отдать сэкономленные деньги Украине и Грузии. Нам не стоит рассчитывать, что это будет большая сумма.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

"Происходит перераспределение финансовой нагрузки, идущей на содержание бюрократических органов Североатлантического Альянса. Это - около $2,5 млрд.

Если Америка уменьшится свой вклад на 5 процентов, как планируют, появится где-то 50 млн. Если эти деньги еще и поделят между двумя государствами, получим вообще мало. Но и эти средства можно использовать эффективно. Не сможем за эту сумму закупить какое-то тяжелое вооружение, что смогло бы переломить распределение сил на фронте. Однако можно вложить американскую помощь в разведку - купить новые защищены средства слежения и связи. Это будет иметь очень положительный эффект для Вооруженных сил. Возможно даже больше, чем был от Джавелинов", - объясняет эксперт.

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По его словам, Трамп уже неоднократно говорил, что Америка вынуждена защищать Европу, которая не желает за это платить.

"Есть вероятность, что идея пересмотреть финансирование бюрократии НАТО принадлежит именно руководителям Альянса. Хотят таким образом задобрить Трампа перед декабрьским саммитом. Однако основная претензия США заключается в том, что европейцы мало тратят на свою оборону в целом. Норма - 2 процента от ВВП. Германия достигнет этого показателя не в 2024 году, а в 2031. Поэтому Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Европу и НАТО, чтобы те больше заботились о своей безопасности. в 2018 году Трамп прямо говорил, что Америка без Альянса сможет чувствовать себя в безопасности, однако не факт это будет работать и в обратную сторону", - добавляет Николай Белесков.

Соединенные Штаты планируют сократить финансирование Североатлантического альянса в следующем году. Сейчас Америка платит 22% до коллективного бюджета организации. Хотят уменьшить до 16. Казна Альянса насчитывает $ 2,5 млрд. Она отделена от национальных оборонных бюджетов стран-членов, что является основным массивом средств организации. Эти деньги тратят на содержание штаб-квартиры НАТО и некоторые совместные военные операции.