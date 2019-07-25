Москва затормозила обмен заложниками, на который согласились в ОРДЛО

Обмен заложниками затормозили в Москве. Фото: ТСН

Представители ДНР и ЛНР готовы были к немедленному обмену заложниками после соответствующих договоренностей на переговорах в Минске 17 июля.

Однако Москва затормозила этот процесс, рассказал Громадському представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный.

На переговорах в рабочей подгруппе по политическим вопросам интересы так называемой ЛНР представляет Родион Мирошник. Это бывший генеральный директор Луганской областной государственной телерадиокомпании, который является заместителем главаря Игоря Плотницкого.

Человека, которая была на переговорах от оккупированного Донецка Безсмертний видел впервые, поэтому не знает, кто это был.

Начало процедуры обмена продолжат обсуждать в Минске 31 июля.

"Меня сейчас беспокоит, чтобы только не стали называть фамилии. Потому что как только начнут называть фамилии, одна или другая сторона начнет извлекать из пакета эти фамилии", - добавил переговорщик.

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Ранее Бессмертный заявлял, что на переговорах в Минске 17 июля стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69, то есть украинская сторона отдаст 208 осужденных, сторона боевиков на Донбассе освободит 69 граждан. Это не касается политзаключенных и военнопленных, содержащихся в России и аннексированном Крыму. Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о предварительной договоренности с Россией об обмене пленных в течение месяца. Напомним, последний раз обмен заложников состоялся 27 декабря 2017 года. Это первый за два года и самый крупный обмен. По данным СБУ, на подконтрольную территорию вернулись 73 заложника. Украина передала на оккупированную территорию 233 человека.