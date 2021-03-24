Московские попы предали анафеме Филарета и Епифания

 
Ексклюзивы
1/5
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 495
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 603
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 549
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 306
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
1 Просмотров: 756
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 351
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 306
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 783
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1071
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
12 Просмотров: 2421
Фото
Все фото
7
3
8
7
12
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Мужчина заказал в интернет-магазине iPhone, а получил письменный стол
Мужчина заказал в интернет-магазине iPhone, а получил письменный стол
Умопомрачительные пейзажи: Киев показали с самого высокого здания Украины
Умопомрачительные пейзажи: Киев показали с самого высокого здания Украины
На старте имели налоговые каникулы– украинка шокировала условиями ведения бизнеса в Польше
На старте имели налоговые каникулы– украинка шокировала условиями ведения бизнеса в Польше
&quot;Зимняя Страна на ВДНХ&quot; приняла этой зимой более миллиона гостей
"Зимняя Страна на ВДНХ" приняла этой зимой более миллиона гостей
Видео
Все видео
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
Перекрестился и обокрал церковь - шокирующее видео ограбления
Перекрестился и обокрал церковь - шокирующее видео ограбления
Интервью
1/5
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 603
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 549
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 306
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1143
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 495
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
Просмотров: 144
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
среда, 24 марта 2021 08:54

Московские попы предали анафеме Филарета и Епифания

  Комментировать
Московские попы предали анафеме Филарета и Епифания
Митрополит Запорожский РПЦвУ Лука предал анафеме почетного патриарха ПЦУ Филарета и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. Фото: facebook.com/yevstr

Митрополит Запорожский РПЦ в Украине Лука предал анафеме почетного патриарха ПЦУ Филарета и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

"Анафема" была провозглашена 21 марта - в день Торжества православия. Видео с ее произнесением разместил русский религиозный обозреватель Сергей Чапнин.

"Смотрите, как Лука-то Запорожский балуется! Вчера составил анафему не только Филарету Денисенко, но и митр. Епифанию Думенко. И мало того, что составил, да еще и диакона в соборе заставил провозгласить: "Лукавому Михаилу Денисенко, рекше себя Патриархом Киевским и который безбожному делуе отдался, и привел Сергея Думенко, который представил себя наследником Киевской митрополичьей кафедры ради личного благополучия, и всем последователям их - анафема!", - говорится в заметке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Считаете себя Патриархом всего мира?" - митрополит РПЦ в Украине нагрубил патриарху Варфоломею

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) пошутил, что Луку, возможно, держат в заложниках.

"Любовь к проклятиям и публичному злословию присуща выступлениям и публикациям этого иерарха в течение длительного времени. Но вдруг все на самом деле является не таким, как кажется? Возможно кто-то захватил этого владыку в заложники и заставляет его раз за разом писать и заявлять вещи, которые по духу и стилю больше напоминают комсомольскую антирелигиозную агитацию?", - написал представитель ПЦУ.

Евстратий также добавил, что Лука своими действиями "демонстрирует полную богословскую и каноническую безграмотность, элементарную невоспитанность и психологическую неуравновешенность".

В Запорожье православная община, которая ранее вышла из Московского патриархата, не поддерживая действия митрополита УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки, присоединилась к Православной церкви Украины. Причиной выхода общины из Московского патриархата были действия митрополита Луки. В начале 2018-го он отказался отпевать умершего ребенка, который был крещен в Киевском патриархате.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Московские попы предали анафеме Филарета и Епифания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

Итальянцев расстреляли в пещере

Умер дирижер хора им. Веревки

Придворные офицеры задушили царя

Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 83452
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды 1 Просмотров: 72605
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 7326
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 7218
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - екссиловикы
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - екссиловикы Просмотров: 6669
Общество
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели Просмотров: 108
Коронавирус в Украине набирает обороты: имеем 2 суточных рекорда
Коронавирус в Украине набирает обороты: имеем 2 суточных рекорда Просмотров: 594
Полиция объяснила, что будет делать с теми, кто не захочет носить маску на улице
Полиция объяснила, что будет делать с теми, кто не захочет носить маску на улице Просмотров: 531
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
 Просмотров: 684
Pfizer начала испытывать таблетки от Covid-19
Pfizer начала испытывать таблетки от Covid-19 Просмотров: 567
Больше всего комментируют
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
3
Из-за войны и коррупции Раду, почему-то, не созывают. В парламенте удивляются инициативе "слуг"
3
Протест под ОП: начались преследования организаторов
Голосов: 55696
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть