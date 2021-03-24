Московские попы предали анафеме Филарета и Епифания

Митрополит Запорожский РПЦвУ Лука предал анафеме почетного патриарха ПЦУ Филарета и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. Фото: facebook.com/yevstr

Митрополит Запорожский РПЦ в Украине Лука предал анафеме почетного патриарха ПЦУ Филарета и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

"Анафема" была провозглашена 21 марта - в день Торжества православия. Видео с ее произнесением разместил русский религиозный обозреватель Сергей Чапнин.

"Смотрите, как Лука-то Запорожский балуется! Вчера составил анафему не только Филарету Денисенко, но и митр. Епифанию Думенко. И мало того, что составил, да еще и диакона в соборе заставил провозгласить: "Лукавому Михаилу Денисенко, рекше себя Патриархом Киевским и который безбожному делуе отдался, и привел Сергея Думенко, который представил себя наследником Киевской митрополичьей кафедры ради личного благополучия, и всем последователям их - анафема!", - говорится в заметке.

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Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) пошутил, что Луку, возможно, держат в заложниках.

"Любовь к проклятиям и публичному злословию присуща выступлениям и публикациям этого иерарха в течение длительного времени. Но вдруг все на самом деле является не таким, как кажется? Возможно кто-то захватил этого владыку в заложники и заставляет его раз за разом писать и заявлять вещи, которые по духу и стилю больше напоминают комсомольскую антирелигиозную агитацию?", - написал представитель ПЦУ.

Евстратий также добавил, что Лука своими действиями "демонстрирует полную богословскую и каноническую безграмотность, элементарную невоспитанность и психологическую неуравновешенность".

В Запорожье православная община, которая ранее вышла из Московского патриархата, не поддерживая действия митрополита УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки, присоединилась к Православной церкви Украины. Причиной выхода общины из Московского патриархата были действия митрополита Луки. В начале 2018-го он отказался отпевать умершего ребенка, который был крещен в Киевском патриархате.