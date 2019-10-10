Московская церковь устроила пропаганду против ПЦУ в Афинах

Пропаганду ведут во время собора, на котором могут признать ПЦУ. Фото: ТСН

Представители Российской церкви в Украине ведут пропаганду в Афинах против ПЦУ.

В третий день Архиерейского собора Греческой церкви они раздают греческим епископам книги о якобы силовом захвате церквей в пользу ПЦУ, сообщает ТСН.

Брошюру под названием "Обратная сторона Томоса" издал пророссийский "Союз православных журналистов" и перевели на греческий язык.

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На обложке книги написаны фразы вроде "Томос принес гражданскую войну" и "Безбожники отобрали храм".

На внеочередном соборе иерархов Греческой православной церкви говорить о вопросах "Информация об автокефальной церкви Украины". Очередное заседание Собора иерархов Церкви Греции состоится на этой неделе в Афинах и закончится 11 октября, об этом сообщил представитель Православной церкви Украины архиепископ Евстратий Зоря.