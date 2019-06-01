Мошенники продавали подделанные лекарства от рака

У злоумышленников изъяли фальсифицированные медикаменты на миллионы гривен. Фото: ГПУ

Правоохранители задержали мошенников, которые подделывали лекарства от рака "Китруда".

Во время обысков у них изъяли фальсифицированные медикаменты на миллионы гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как отмечается, онкопрепарат "Keytruda" (производитель США и Австрия) является инновационным методом лечения 15 видов рака. Злоумышленники наладили незаконное производство и последующую реализацию на территории Украины и за ее пределами. Были также привлечены и иностранцы.

"После документирования факта незаконной реализации 6 флаконов фальсифицированного лекарственного средства Keytruda на сумму 7 тыс. долларов трое человек были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аферисты обманули киевлян на 4 млн грн

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

В Украине запретили две серии препарата нимесил. Его применяют для симптоматического лечения острой боли и снижение воспалительного процесса.