Моряки, которых удерживали более 4 лет в Ливии, вернулись в Украину

Фото: president.gov.ua

4 моряки, которых удерживали в ливийской тюрьме, вернулись в Украину. Они были осуждены по обвинению в контрабанде.

Сегодня утром в Украину вернулись моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровський и Павел Чайка. Об этом сообщили на сайте президента.

Освобожденный моряк Владимир Тостоган поблагодарил тех, кто помог вернуться на Родину.

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"Информация о нашем освобождении пришла в ночь на Рождество, поэтому хочу поздравить всех с Рождеством Христовым. Огромное спасибо всем и слава Украины", - сказал Тостоган.

4 украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam задержали в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года. В декабре 2017 года ливийский суд приговорил их к пяти годам заключения.