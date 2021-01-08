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пятница, 08 января 2021 13:10

Моряки, которых удерживали более 4 лет в Ливии, вернулись в Украину
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Моряки вернулись в Украину
Фото: president.gov.ua
Моряки вернулись в Украину
Моряки вернулись в Украину
Моряки вернулись в Украину
Моряки вернулись в Украину

4 моряки, которых удерживали в ливийской тюрьме, вернулись в Украину. Они были осуждены по обвинению в контрабанде.

Сегодня утром в Украину вернулись моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровський и Павел Чайка. Об этом сообщили на сайте президента.

Освобожденный моряк Владимир Тостоган поблагодарил тех, кто помог вернуться на Родину.

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"Информация о нашем освобождении пришла в ночь на Рождество, поэтому хочу поздравить всех с Рождеством Христовым. Огромное спасибо всем и слава Украины", - сказал Тостоган.

4 украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam задержали в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года. В декабре 2017 года ливийский суд приговорил их к пяти годам заключения.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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