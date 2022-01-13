Морская пехота и береговая артиллерия способны противостоять врагу - командующий

Командующий ВМС Украины Андрей Тарасов рассказал о возрождении украинской армии. Фото: facebook.com/36obrmp

Военно-морские силы Украины способны противостоять врагу.

Об этом первый заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов сказал Sky News.

Он указал на высокий уровень подготовки российского морского десанта. Военно-морской флот и береговая охрана РФ совершают враждебные действия в Азовском море. Агрессоры перекрывают участки моря для украинского судоходства якобы для учений. Россия иногда использует глушители, чтобы нарушить навигацию украинских кораблей.

"Российские силы могут организовать высадку морского десанта. Уровень их подготовки достаточно высок. Они постоянно отрабатывают подобные действия на полигонах, в частности, в Крыму. Если такие силы соберутся, мы должны быть в состоянии предотвратить их высадку. Учитывая, что они существуют, угроза реальная", - сказал Тарасов.

Он указал, что власти Украины направили все силы на восстановление военно-морского флота. Он пришел в упадок после захвата Крыма в 2014-м.

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"С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении нашей морской пехоты и береговой артиллерии. Мы восстановили их потенциал. Сейчас силы, которые у нас есть на побережье, способны противостоять любому десанту противника", - заверил командующий.

Президент России Владимир Путин пытается запугать Запад, Украину и Евросоюз, чтобы пошли на уступки. Об этом заявил директор Центра Евразии Atlantic Council, и посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст во время онлайн-дискуссии "Киевского форума безопасности".