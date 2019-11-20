 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1602
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1674
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1134
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11331
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1026
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1107
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5877
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1116
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1143
Фото
Все фото
4
3
6
5
6
Мороз наступает: синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры
Мороз наступает: синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры
На месте крупнейшего книжного рынка построят ТРЦ
На месте крупнейшего книжного рынка построят ТРЦ
&quot;Студмисс Украины 2019&quot; - показали самую красивую студентку
"Студмисс Украины 2019" - показали самую красивую студентку
Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью
Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью
В Украине начали устанавливать главные новогодние елки
В Украине начали устанавливать главные новогодние елки
Видео
Все видео
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Показали необычное видео закарпатских саламандр
ТСтало известно, где Россия передаст Украине корабли
ТСтало известно, где Россия передаст Украине корабли
Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ
На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1602
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1125
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1143
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4050
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 747
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 07:44

Мороз наступает: синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры
4

  Комментировать

В Украине во вторник осадки не ожидаются, утром туман, днем 4-9 ° тепла
Фото: ukrinform.ua
В Украине во вторник осадки не ожидаются, утром туман, днем 4-9 ° тепла
В Украине во вторник осадки не ожидаются, утром туман, днем 4-9 ° тепла
В Украине во вторник осадки не ожидаются, утром туман, днем 4-9 ° тепла

В Украине сегодня осадков не ожидают. Лишь в северных и Винницкой областях ночью местами небольшой дождь. Утром туман, днем ​​4-9° тепла.

Через несколько дней в западных областях и в Одесской области местами небольшой мокрый снег, пишет Укринформ.

Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8°; на западе страны ночью 3-8° тепла, днем ​​8-13°, на Закарпатье до 16°. 21 ноября в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков; в западных областях и на юге Одесской области ночью 1-6° тепла, днем ​​4-9°, на Закарпатье до 13°; на остальной территории температура ночью от 3° мороза до 2° тепла (в восточных областях и на севере Левобережья ночью 4-9° мороза).

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​21 ноября на западе и юге страны местами порывы 15-20 м/с.

В столичном регионе 20 ноября ночью местами небольшой дождь, днем ​​без осадков; температура ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8°. 21 ноября без осадков; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

На 22-23 ноября осадков не прогнозируют, лишь ночью 22 ноября в западных областях и в Одесской области местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 2-8° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 11°, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла; в западных областях и в Одесской области ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем ​​2-7° тепла; на Закаратье ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Осторожно на дороге: предупредили об ухудшении погоды

На Киевщине 22- 23 ноября осадки не ожидают. Температура ночью 3-8° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

Декабрь этого года в Украине будет теплее нормы. В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию, передает "Метеопрог". Погода будет влажной и сырой. Прогнозируют осадки мокрого снега с дождем. Морозов не ждут. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады будут во второй половине декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мороз наступает: синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Художник стал миллионером при жизни

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 39178
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 21474
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 12969
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 11547
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
3
 1 Просмотров: 10395
Общество
Гороскоп на 20 ноября: какие дела пойдут лучше всего
Гороскоп на 20 ноября: какие дела пойдут лучше всего
 Просмотров: 765
Заработал закон о штрафах за перевозку детей без автокресел
Заработал закон о штрафах за перевозку детей без автокресел Просмотров: 522
Нацгвардейцы продвинулись вперед у Горловки
Нацгвардейцы продвинулись вперед у Горловки Просмотров: 747
На месте крупнейшего книжного рынка построят ТРЦ
На месте крупнейшего книжного рынка построят ТРЦ
3
 Просмотров: 774
В Польше по запросу Кремля задержали многих украинцев
В Польше по запросу Кремля задержали многих украинцев Просмотров: 783
Больше всего комментируют
10
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
5
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 47061
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua