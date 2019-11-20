Мороз наступает: синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры

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В Украине сегодня осадков не ожидают. Лишь в северных и Винницкой областях ночью местами небольшой дождь. Утром туман, днем ​​4-9° тепла.

Через несколько дней в западных областях и в Одесской области местами небольшой мокрый снег, пишет Укринформ.

Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8°; на западе страны ночью 3-8° тепла, днем ​​8-13°, на Закарпатье до 16°. 21 ноября в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков; в западных областях и на юге Одесской области ночью 1-6° тепла, днем ​​4-9°, на Закарпатье до 13°; на остальной территории температура ночью от 3° мороза до 2° тепла (в восточных областях и на севере Левобережья ночью 4-9° мороза).

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​21 ноября на западе и юге страны местами порывы 15-20 м/с.

В столичном регионе 20 ноября ночью местами небольшой дождь, днем ​​без осадков; температура ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8°. 21 ноября без осадков; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

На 22-23 ноября осадков не прогнозируют, лишь ночью 22 ноября в западных областях и в Одесской области местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 2-8° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 11°, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла; в западных областях и в Одесской области ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем ​​2-7° тепла; на Закаратье ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

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На Киевщине 22- 23 ноября осадки не ожидают. Температура ночью 3-8° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

Декабрь этого года в Украине будет теплее нормы. В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию, передает "Метеопрог". Погода будет влажной и сырой. Прогнозируют осадки мокрого снега с дождем. Морозов не ждут. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады будут во второй половине декабря.