Мороз и солнце: фото заснеженной вершины Карпат очаровало сеть

Утром 22 ноября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах погода стала по-настоящему зимней.

Соответствующее фото распространил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:00 на горе Поп Иван Черногорский ясно", - говорится в описании фотографии.

Столбики термометров показывают -6°C. Западный ветер на вершине горы достигает 11 м/с.

Пользователи в комментариях под фото писали следующее:

"Доброго зимнего дня, вы лучшие";

"Это уже зима. Чудесно";

"Это прекрасно".

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112 На горе Пип Иван снежно, морозно и ясно

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Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области снег пошел еще утром 12 октября. А 24 октября первый снег выпал в Крыму и в Карпатах.