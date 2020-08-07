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пятница, 07 августа 2020 10:17

Молодые миллионеры: в Forbes показали, сколько можно заработать на видео в TikTok

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Молодые миллионеры: в Forbes показали, сколько можно заработать на видео в TikTok
Назвали наибольшие заработки в TikTok. Фото: unsplash.com

Американский журнал Forbes подсчитал наибольшие суммы заработка 7 пользователей TikTok, которые превышают $1 млн.

Первые четыре позиции заняли молодые американки, трое ребят завершают топ-7, рассказывает Forbes.

"Хотя судьба прав собственности TikTok до сих пор непонятна, одно является определенным: никто не заработал больше в программе для обмена видео, чем Эддисон Рэй и шесть других молодых знаменитостей в первом в истории списке самых оплачуваниших звезд Forbes. Все эти создатели вирусных видео, что заработали минимум 1 млн долларов за 12 месяцев по июнь - только начали монетизировать свою славу, в первую очередь за счет продажи личного брендового товара и спонсируемого контента для таких брендов", - пишет издание.

Первое место получила 19-летняя Эддисон Рэй Истерлинг из американского штата Луизиана. В течение полных 12 месяцев - с 30 июня 2019 по 30 июня 2020 она с помощью TikTok смогла заработать около $5 млн. Хотя до прошлой осени она имела лишь миллион фолловеров, в данный момент аудитория выросла в 54 раза.

Держать фанатов оказалось нелегко - девушка в декабре даже бросила Университет Луизианы. Среди ее рекламодателей - Reebok, производитель часов Daniel Wellington, бренд одежды American Eagle и музыкальное приложение Spotify. Истерлинги даже запустила собственный косметический бренд Item Beauty.

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Второе и третье место, соответственно с заработком $4 млн и $2,9 млн, заняли сестры Чарли и Дикси ДьАмелио из Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

После публикации на TikTok в июне 2019 серии танцевальных видео Чарли, они стали вирусными прошлым летом и осенью. Вскоре певица Биби Рекса пригласила девушку присоединиться к ней на разогреве у Jonas Brothers в Barclay Center. После этого Чарли попала на вечернее шоу Джимми Фэллон и освещала в TikTok Парижскую неделю моды для Prada. 16-летие Чарли отметила уже с собственной линией товаров.

Дикси старается не отставать от сестры. Она делает музыкальную карьеру - ее первый сингл "Be Happy" вышел в июне и занял первое место в трендах YouTube, обогнав опубликован в тот же день клип Канье Уэста и Трэвиса Скотта. Девушки снимают перекрестные ролики и подписывают совместные контракты.

Список високомонетизированных тиктокеров продолжает Лорен Грей с прибылью в $2,6 млн. До нынешней весны у нее было наибольшее количество фанатов в приложении, что привело ее к заключению контрактов с Skechers, Hyundai и Burger King. На очереди Revlon. Сейчас она может похвастаться 46,1 млн фолловеров. В 2018 году Лорен подписала контракт с Virgin Records и с тех пор выпустила восемь синглов.

"Инфлюенсерам нужно научиться правильно монетизировать себя", - уверен Джош Ричардс, обогатившйся за год на $1,5 млн. Парень имеет репутацию сердцееда и плохого парня TikTok. Ричардс основал собственное агентство талантов TalentX и стал директором по стратегии Triller - конкурента TikTok. Также действующие контракты с Reebok и HouseParty, собственный мерч, доход от рекламы на YouTube и новое соглашение на создание песен с Warner Records.

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20-летний Майкл Ле обогатился на $1,2 во многом благодаря вирусным видео с танцами на спускающемся эскалаторе с его 5-летним братом Джонатаном - два из них стали одними из самых распространяемых в TikTok, их посмотрели 478 млн раз. Среди спонсорских соглашений Ле - его многолетнее партнерство с энергетическими напитками Bang, от имени которых он публикует несколько раз в неделю. YouTube следующий, говорит он.

Последнее место в списке тиктокерив-миллионеров с Майклом Ле делит 28-летний Спенсер Икс, который также заработал $1,2 млн. Он присоединился к TikTok в феврале 2019-го, а к следующей осени переехал в Лос-Анджелес, где занимался серфингом на диване, жонглировал банковским балансом в несколько сотен долларов и пытался превратить свои 10 млн поклонников в TikTok на заработок и карьеру. Вскоре спонсорство с Uno, Oreo и Sony сделало это возможным.

6-летняя Ву Циньи стала самой молодой китайской мильйонершей. Унаследовала свыше 60 тыс. акций отцовской компании.
Владелец "Санфлавер Лайт Енерджи Саенс" погиб в прошлом году в автокатастрофе в провинции Чжецзян. Бизнес перешел к дочери.

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