Молодежь призывают "влепить галку" на выборах

В среднем на выборах голосует только 36% молодежи в Украине. Фото: скриншот с видео

В сети появилось видео с призывом к молодежи проголосовать на выборах в Верховную Раду. Видео под названием #вліпизасебе выложили на Youtube.

Ролик снят в урбанистическом стиле с городскими пейзажами, интерьерами развлекательных заведений. Герои видео - молодые стильные девушки и юноши. Они работают, тренируются и развлекаются. Саундтрек к видеоряду - современная электронная танцевальная музыка. Ее автор - киевский композитор Дмитрий Авксентьев.

"Приди. Подними руку. Влепи галку. Проголосуй", - призывают создатели видеоклипа.

#Вліпизасебе - это инициатива общественной организации Global Office. Существует при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

"Эта инициатива полностью аполитична и апартийна. Чего мы хотим? В среднем свою гражданскую позицию на выборах выражает только 36% украинской молодежи. Мы хотим, чтобы на голосование ходило больше ребят", - объясняют свои мотивы активисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду

"Кем бы ты ни был и кем бы ты ни была, приди на парламентские выборы 21 июля и влепи галку в избирательный бюллетень за свои взгляды", - написано под видео.

Максимальная явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду составит около 50%. Такой прогноз сделали в гражданской сети "Опора".