9 дней до выборов: спрогнозировали явку

Высокой явки не будет из-за летнего периода. Фото: Reuters

Максимальная явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду составит около 50%.

Об этом сообщают в гражданской сети "Опора".

"Мы не прогнозируем высокой явки избирателей. К сожалению, летний период негативно влияет на этот аспект", - сказала руководитель "Опоры" Ольга Айвазовская, пишет "Інтерфакс-Україна"

Накануне президентских выборов социология показывала явку около 80%.

Накануне парламентских выборов о готовности голосовать заявляло около 60%. От этой цифры вычитаем 15 или и 20 и понимаем, что явка будет между 40% и 50% максимум", - пояснила Айвазовская.

По состоянию на 12 июля 163 тыс. граждан временно изменили место голосования.

"Фактически осталось времени до 15 июля (для изменения места голосования)", - добавила она.

Во втором туре выборов президента 21 апреля явка была 61,4%.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.