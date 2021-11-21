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Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
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Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
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воскресенье, 21 ноября 2021 15:00

Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
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  В Киеве возле храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников Украинской греко-католической церкви прошла молитва за Украину. Фото: Тарас Подолян
В Киеве возле храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников Украинской греко-католической церкви прошла молитва за Украину. Фото: Тарас Подолян

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы.

Сегодня утром в 10.00 в Киеве возле храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников Украинской греко-католической церкви состоялась молитва за Украину.

С самого утра люди несут цветы к портретам погибших героев Украины.

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Люди пели гимн Украины и скандировали: "Героям слава!".

Почтить погибших протестующих приезжал президент Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмигаль и спикер Руслан Стефанчук.

В Киеве возле храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников Украинской греко-католической церкви прошла молитва за Украину. Фото: Тарас Подолян
В Киеве возле храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников Украинской греко-католической церкви прошла молитва за Украину. Фото: Тарас Подолян
В Киеве возле храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников Украинской греко-католической церкви прошла молитва за Украину. Фото: Тарас Подолян
В Киеве возле храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников Украинской греко-католической церкви прошла молитва за Украину. Фото: Тарас Подолян
В Киеве возле храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников Украинской греко-католической церкви прошла молитва за Украину. Фото: Тарас Подолян

21 ноября украинцы отмечают День достоинства и свободы. Приурочен к Революции достоинства 2013 и оранжевой революции 2004-го.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы и подчеркнул, что украинцы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый и непобедимый народ.

Зеленский вспомнил украинских моряков, которые находясь в русском плену не сломались духом и оставались достойными офицерами своей страны. Также президент вспомнил и об украинском поэте, политзаключенном Василии Стусе, о священнике Емельяне Ковче, который спасал евреев в Холокост, и об украинском актере, режиссере Леониде Быкове.

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Дата
21
ноября

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