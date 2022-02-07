Мокрый снег и штормовой ветер будут донимать украинцев

8 февраля в Украине ожидается мокрый снег и штормовой ветер. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В ночь на вторник, 8 февраля, в Украине ожидается мокрый снег. Днем мокрый снег и дождь будут досаждать только на Полтавщине и Днепропетровщине.

Температура воздуха в большинстве областей будет около нуля. В южной части ожидается +2...+7°C, сообщила синоптик Наталья Диденко в Теlegram.

"Из-за противостояния фронтов, циклона с одной стороны и антициклона с другой – в Украине завтра усилится северо-западный ветер, местами возможно до штормовых порывов", – рассказала Диденко.

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В Киеве осадки возможны в ближайшую ночь, а завтра днем ​​- вряд ли. Однако ветер во вторник будет порывистым, сильным, северо-западного происхождения, местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха в Киеве 8 февраля ожидается от -1 до +1°C.

На неделе в Украине погода прогнозируется сравнительно теплая, ветреная и влажная без существенных осадков.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны – в пределах нормы.