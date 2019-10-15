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"Мой стиль похож на кубинскую змею" - в Париже прошли соревнований по уличным танцам

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В минувшие выходные в Париже состоялся первый в истории мировой финал по уличным танцам Red Bull Dance Your Style. Участие в нем приняли танцовщики из 29 стран мира. Победителем стал Shinshan из Нидерландов.

"Для меня это сюрреалистично. Мне 17 лет. Выиграть такой конкурс - это мечта. Red Bull Dance Your Style был сумасшедшим. Было много новых танцовщиков из многих стран. Мне понравилось", - сказал он.

Автор: Red Bull
  Shinshan прославился после того, как стал победителем голландского шоу талантов
Shinshan прославился после того, как стал победителем голландского шоу талантов

Компания Red Bull Dance Your Style World разработала уникальный проект соревнований, в которых судьями являются зрители. Во время батлов они сами выбирали победителя путем голосования.

Red Bull Dance Your Style World длился год. За это время было проведено 65 мероприятий в 29 странах. После национальных соревнований 32 победителей стран состязались в предфинальная турнирах. Среди них был и представитель Украины Boogaloo Freak (настоящее имя - Дмитрий Кравченко). Он выступал в стиле popping. Свой первый батл он выиграл, но во втором проиграл.

Автор: Red Bull
  В финале Shinshan вышел с Angyil из США. Большинство зрителей отдали отдали предпочтение парню
В финале Shinshan вышел с Angyil из США. Большинство зрителей отдали отдали предпочтение парню

В четверть финал попали 8 лучших танцоров. Еще столько же приняли в нем участие как приглашенные звезды уличных танцев. За победу они соревновались в историческом здании La Grande Halle de la Villette. В финале Shinshan вышел с Angyil из США. Большинство зрителей отдали отдали предпочтение парню.

Shinshan прославился после того, как стал победителем голландского шоу талантов.

"Мой стиль похож на кубинскую змею. Я гибкий, но в то же время ритмичный и статический", - сказал он.

"Я слушаю музыку все время, от джаза до хип-хопа, от латыни до фанка, от классики до хард-рока. Важно, которые эмоцию и истории рассказывает музыка", - добавил Shinshan.

Red Bull Dance Your Style - это глобальная серия уличных танцев с уникальным боевым форматом. Участвующие в нем танцоры должны удивить публику, чтобы в конечном итоге одержать победу. Свои выступления заранее они не могут подготовить, ведь танцевать приходится под непредсказуемый хит, который поставит диджей.

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15
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