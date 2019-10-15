"Мой стиль похож на кубинскую змею" - в Париже прошли соревнований по уличным танцам

В минувшие выходные в Париже состоялся первый в истории мировой финал по уличным танцам Red Bull Dance Your Style. Участие в нем приняли танцовщики из 29 стран мира. Победителем стал Shinshan из Нидерландов.

"Для меня это сюрреалистично. Мне 17 лет. Выиграть такой конкурс - это мечта. Red Bull Dance Your Style был сумасшедшим. Было много новых танцовщиков из многих стран. Мне понравилось", - сказал он.

Автор: Red Bull Shinshan прославился после того, как стал победителем голландского шоу талантов

Компания Red Bull Dance Your Style World разработала уникальный проект соревнований, в которых судьями являются зрители. Во время батлов они сами выбирали победителя путем голосования.

Red Bull Dance Your Style World длился год. За это время было проведено 65 мероприятий в 29 странах. После национальных соревнований 32 победителей стран состязались в предфинальная турнирах. Среди них был и представитель Украины Boogaloo Freak (настоящее имя - Дмитрий Кравченко). Он выступал в стиле popping. Свой первый батл он выиграл, но во втором проиграл.

Автор: Red Bull В финале Shinshan вышел с Angyil из США. Большинство зрителей отдали отдали предпочтение парню

В четверть финал попали 8 лучших танцоров. Еще столько же приняли в нем участие как приглашенные звезды уличных танцев. За победу они соревновались в историческом здании La Grande Halle de la Villette. В финале Shinshan вышел с Angyil из США. Большинство зрителей отдали отдали предпочтение парню.

Shinshan прославился после того, как стал победителем голландского шоу талантов.

"Мой стиль похож на кубинскую змею. Я гибкий, но в то же время ритмичный и статический", - сказал он.

"Я слушаю музыку все время, от джаза до хип-хопа, от латыни до фанка, от классики до хард-рока. Важно, которые эмоцию и истории рассказывает музыка", - добавил Shinshan.

Red Bull Dance Your Style - это глобальная серия уличных танцев с уникальным боевым форматом. Участвующие в нем танцоры должны удивить публику, чтобы в конечном итоге одержать победу. Свои выступления заранее они не могут подготовить, ведь танцевать приходится под непредсказуемый хит, который поставит диджей.