Запрет могут внедрить из-за попыток самоубийства. Фото: pexels.com

В Украине могут запретить продавать лекарства детям до 14 лет.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования инициировал соответствующий законопроект, написал в Facebook председатель Комитета Михаил Радуцкий.

Инициативу обосновали тем, что в начале года в Киеве выросло в несколько раз количество попыток детских самоубийств. За последние 2 года происходило 60 попыток самоубийств в год. В этом году произошло уже 25 подобных случаев.

"Комитет здоровья нации инициирует два законопроекта. Первый - запрет продажи лекарственных средств лицам до 14 лет. Второй - введение жесткой административной ответственности за нарушение этого запрета", - написал он.

Проекты предусматривают запрет на продажу лекарств и штрафы.

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По данным ВОЗ, 60% попыток совершить самоубийство с помощью таблеток совершили несовершеннолетние.

Радуцкий пожаловался на деструктивный контент в некоторых соцсетях и онлайн-играх.

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