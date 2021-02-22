Могут запретить продавать лекарства детям

 
Ексклюзивы
1/5
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 243
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 441
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
2 Просмотров: 1053
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 441
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 5373
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2385
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 972
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 4041
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 1152
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
5
5
18
3
6
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
Наша связь с Героями: во Львове в память о Небесной сотне подсветили небо
Наша связь с Героями: во Львове в память о Небесной сотне подсветили небо
Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье
Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье
Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах
Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах
Видео
Все видео
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
Показали новейшее украинское оружие
Показали новейшее украинское оружие
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Интервью
1/5
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 243
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 288
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 504
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1872
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 288
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 936
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 19:20

Могут запретить продавать лекарства детям

  Комментировать
Могут запретить продавать лекарства детям
Запрет могут внедрить из-за попыток самоубийства. Фото: pexels.com

В Украине могут запретить продавать лекарства детям до 14 лет.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования инициировал соответствующий законопроект, написал в Facebook председатель Комитета Михаил Радуцкий.

Инициативу обосновали тем, что в начале года в Киеве выросло в несколько раз количество попыток детских самоубийств. За последние 2 года происходило 60 попыток самоубийств в год. В этом году произошло уже 25 подобных случаев.

"Комитет здоровья нации инициирует два законопроекта. Первый - запрет продажи лекарственных средств лицам до 14 лет. Второй - введение жесткой административной ответственности за нарушение этого запрета", - написал он.

Проекты предусматривают запрет на продажу лекарств и штрафы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самоубийство 15-летней девушки: что рассказали о школьнице

По данным ВОЗ, 60% попыток совершить самоубийство с помощью таблеток совершили несовершеннолетние.

Радуцкий пожаловался на деструктивный контент в некоторых соцсетях и онлайн-играх.

В соцсети TikTok блогер открыто прорекламировал опасный спазмальгетик. Его передозировка может вызвать галлюцинации, привыкание и поразить печень.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Могут запретить продавать лекарства детям». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Клонировали овцу

У космос отправили собак

Фьюри во второй раз стал королем супертяжелого веса

Утонули 128 человек

Умер мореплаватель, в честь которого назвали Америку

Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 7993
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 7686
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 7191
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 6597
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 6561
Общество
Нардеп Беленюк обнаружил в себе способность определять людей, переболевших коронавирусом
Нардеп Беленюк обнаружил в себе способность определять людей, переболевших коронавирусом Просмотров: 36
В Украине обновят 100 железнодорожных станций
В Украине обновят 100 железнодорожных станций Просмотров: 225
Российские хакеры атаковали сайты служб безопасности и обороны Украины
Российские хакеры атаковали сайты служб безопасности и обороны Украины Просмотров: 171
Назвали новое условие для получения бесплатного инсулина
Назвали новое условие для получения бесплатного инсулина Просмотров: 171
Чем может быть опасен Clubhouse
Чем может быть опасен Clubhouse Просмотров: 306
Больше всего комментируют
3
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
2
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
2
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
1
Чемпион "Формулы-1" распродает коллекцию автомобилей
Голосов: 55313
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть