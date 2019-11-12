"Могут захватить южные и восточные области" - эксперт о тактике РФ в войне с Украиной

Роман Кулык: Россия хочет втиснуть нам ОРДЛО без Крыма как постоянный рычаг воздействия. Фото: Тарас Подолян

Россия будет бить там, где Украина слабая. В частности это наш юг и взорванный оккупацией Крыма флот.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит офицер резерва Вооруженных сил Роман Кулык.

"Два года россияне блокируют порты в Азовском море, перекрыли большие участки судоходства и наращивают численность флота и милитаризацию Крыма. Украина пытается отвечать разработкой противокорабельной ракеты "Нептун", - говорит он.

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Тактика России неизменна и проста: она стремится так ослабить Украину, чтобы та согласилась на кремлевские условия завершения войны, считает Роман Кулык.

"Втиснуть нам ОРДЛО без Крыма как постоянный рычаг влияния. И через эти подконтрольные только России территории оттянуть Украину от ЕС и НАТО. Полностью вернуть в свой проект восстановленного Путиным СССР. Могут захватить южные и восточные области - все зависит от степени нашего ослабления, международной коньюктуры, ресурсов России и аппетитов Путина. Украина не имеет долговременной стратегии. Власть не понимает, что это экзистенциальный конфликт двух цивилизаций, война "русского мира" с украинским и прозападным ценностным миром", - добавляет офицер.

Полное интервью с Романом Кулыком читайте в журнала "Країна" от 14 ноября.