Могут ли витамины спасти от коронавируса

В борьбе с коронавирусом есть несколько действенных препаратов. Фото: pinterest.com

Пока эффективных препаратов и средств для преодоления коронавирусной инфекции не существует.

Есть один действенный препарат, но его применяют на начальных этапах болезни, рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький в интервью ТСН.

"Сам коронавирус сейчас не имеет эффективного лечения. То есть препаратов, эффективно, которые качественно уничтожают вирус, не существует. Есть один препарат, который показал какую-то минимальную эффективность и его рекомендуют применять, но в первые дни заболевания, и еще один препарат, который у нас широко не используется. Но его стоимость несколько тысяч долларов, и это часто не за счет государства", - сказал врач.

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По его словам, такие препараты как иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, то есть витамины, не могут уничтожить вирус и предотвратить заражение.

Безрецептурный аспирин и его аналоги способны помочь выжить пациентам с Covid-19. При приеме аспирина в Covid-пациентов возникает меньше осложнений.