"Могу определить вишиванку по орнаменту" - этнограф Роксоляна Шимчук

Львовский етнограф Роксолана Шимчук с 19 лет коллекционирует старинную украинскую одежду. Сколько у нее вещей, посчитать не может, каждый раз количество меняется.
В молодости была членом Общества Льва и Студенческого братства. Первую вишиванку нашла в экспедиции на Буковине.
Етнограф ценит свою коллекцию, потому что имеет одежду со всей Украины, а не только с определенного региона.
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"Собираю шедевры народного искусства, проявляющиеся в эстетике. Коллекционерство стало профессией, и я отшлифовала чувство к вещам. Могу определить вишиванку по орнаменту - с этим ко мне обращаются люди со всего мира. Быстро начала разбираться, мне кажется, что это просто. Но иногда надо подержать в руках, увидеть крой", - рассказывает.
Интервью с Роксоляной Шимчук читайте в журнале "Країна" от 14 января.
Международный День вышиванки отмечают каждый 3-й четверг мая. В этом году праздник приходится на 21 мая. В этот день украинцы по всему миру надевают традиционные рубашки. Ко Дню вышиванки проводятся показы, парады и уличные гуляния, пишет НВ.
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