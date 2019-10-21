"Мне стыдно" - министр культуры извинился за хор им. Веревки в "Квартале 95"

"Квартал 95" высмеял пожар в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Фото - "Квартал 95"

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой номер студии "Квартал 95".

В нем актеры песней высмеяли пожар в доме Гонтаревой в Киевской области. Выполнял номер Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Григория Веревки.

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"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал он в Facebook.

19 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Она на номер отреагировала. Сказала, что насмехаться над человеческим горем - это стыд. Однако в суд подавать не планирует.