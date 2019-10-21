"Мне стыдно" - министр культуры извинился за хор им. Веревки в "Квартале 95"

 
Ексклюзивы
1/5
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
Просмотров: 0
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 34290
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 909
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1719
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2880
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2232
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2835
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3123
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4788
Фото
Все фото
14
6
8
25
5
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
С 10 кг клубники получаем 900 г чипсов – переселенец рассказал об особенностях бизнеса на полезных сладостях
С 10 кг клубники получаем 900 г чипсов – переселенец рассказал об особенностях бизнеса на полезных сладостях
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
Настоящий &quot;Бэтмобиль&quot;, Dodge Viper и Ford Mustang - показали лучшие суперкары Украины
Настоящий "Бэтмобиль", Dodge Viper и Ford Mustang - показали лучшие суперкары Украины
Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера
Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера
Видео
Все видео
"Мне стыдно" - министр культуры извинился за хор им. Веревки в "Квартале 95"
"Мне стыдно" - министр культуры извинился за хор им. Веревки в "Квартале 95"
В "Вечернем квартале" хор Веревки исполнил насмешливую песню о Гонтареву
В "Вечернем квартале" хор Веревки исполнил насмешливую песню о Гонтареву
На кастинг "Х-фактора" пришла бывшая заключенная за убийство
На кастинг "Х-фактора" пришла бывшая заключенная за убийство
Гладковскому продолжают избирать меру пресечения: прямой эфир
Гладковскому продолжают избирать меру пресечения: прямой эфир
Принцессой мира стала 6-летняя украинка
Принцессой мира стала 6-летняя украинка
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4536
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7218
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1701
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
Просмотров: 477
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
понедельник, 21 октября 2019 08:16

"Мне стыдно" - министр культуры извинился за хор им. Веревки в "Квартале 95"

  Комментировать
&quot;Мне стыдно&quot; - министр культуры извинился за хор им. Веревки в &quot;Квартале 95&quot;
"Квартал 95" высмеял пожар в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Фото - "Квартал 95"

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой номер студии "Квартал 95".

В нем актеры песней высмеяли пожар в доме Гонтаревой в Киевской области. Выполнял номер Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Григория Веревки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал он в Facebook.

19 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Она на номер отреагировала. Сказала, что насмехаться над человеческим горем - это стыд. Однако в суд подавать не планирует.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мне стыдно" - министр культуры извинился за хор им. Веревки в "Квартале 95"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Изобретатель провел 6тысяч экспериментов

Самое читаемое
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 30835
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 27904
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 18576
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 18297
В океане нашли огромный кокон
В океане нашли огромный кокон
 Просмотров: 14364
Общество
Туманы и солнце: синоптик порадовала свежим прогнозом
Туманы и солнце: синоптик порадовала свежим прогнозом Просмотров: 3726
Гороскоп на 21 октября: на кого ждут богатство и слава
Гороскоп на 21 октября: на кого ждут богатство и слава
 Просмотров: 891
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой 1 Просмотров: 2961
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
14
 Просмотров: 10836
Гонтарева ответила на черный юмор "Вечернего квартала"
Гонтарева ответила на черный юмор "Вечернего квартала" 1 Просмотров: 7632
Больше всего комментируют
25
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
6
Появилось видео с Луценко в Лондоне
5
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
2
Коломойский об Арахамие: "На воре шапка горит!"
Голосов: 46339
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua