Мне не стыдно - Ляшко о карантине в марте

Ляшко рассказал о жестком карантине. Фото: Украинская правда

Система здравоохранения в Украине на сентябрь 2020 года не имеет ничего общего с той, которая была в марте.

Медицинская система теперь готова помогать всем больным Covid-19, заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

Ляшко напомнил, что в марте и апреле в Украине были единичные случаи коронавирусной болезни. В то же время в Западной Европе был "коллапс системы здравоохранения".

Тогда в европейских странах было "некуда привозить и госпитализировать людей", к тому же вирус был новый, с неизвестным поведением. Поэтому чуть ли не все страны вынуждены были применить беспрецедентные ограничительные меры.

"Будет ли мне стыдно? Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантин", - заявил Ляшко.

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Напомним, с 14 сентября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Соответствующие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.