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четверг, 20 декабря 2018 23:35

Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП

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Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП
Глава единой Украинской поместной православной церкви митрополит Епифаний. Фото: Крым.Реалии

Закон Верховной Рады о переименовании религиозных организаций с центром в стране-агрессоре отвечает ожиданиям украинцев.

"Реальность должна соответствовать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит", - заявил в эфире программы "Право на власть" на "1+1" предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний.

По мнению митрополита, это решение облегчит, а не усложнит ситуацию в отношениях между церквями.

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"Здесь нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство с учетом безопасности. Украинский народ этого хотел и ожидал", - пояснил он.

Как сообщалось, регистрации религиозных организаций с центром в РФ, которые в течение установленного новым законом срока добровольно не изменят названия, отменят.

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Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым предусматривается переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине.

Согласно этому документу, религиозная организация, центр управления которой расположен в стране-агрессоре, должна в своем названии полностью воспроизвести уставное название организации, к которой принадлежит. Также возможно добавление слов "в Украине" или же указания своего места в структуре этой религиозной организации.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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