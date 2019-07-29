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понедельник, 29 июля 2019 12:54

Митинг в Москве: рассказали, будет ли в России Майдан

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Митинг в Москве: рассказали, будет ли в России Майдан
Московская полиция сообщила, что в акции участвовали 3,5 тысячи человек. Однако организаторы сообщают о большем количестве участников - от пяти до десяти тысяч. Фото: ВВС

Главная особенность митинга в Москве - большое количество молодежи среди участников. Чем больше ее будет втягиваться в этот процесс, тем больше шансов на определенные успехи протестов в будущем.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Александр Кочетков.

"Молодые россияне в большинстве своем аполитичны. Их просто возмущают своевольные действия власти, беспокоит уровень жизни в России.

Привычные лидеры уже не имеют такого большого веса. В среде руководителей оппозиции тоже происходит обновление. Но сейчас нет оснований рассчитывать, что точечные антиправительственные митинги перерастут во всероссийское восстание. Чем больше будет протестов, тем жестче будет действовать власть", - считает он.

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По словам эксперта, Москва, Санкт-Петербург, некоторые другие крупные города периодически выходят на митинги, но глубинно Россия все еще поддерживает Путина.

"Лет через 10 таких репрессии и параллельного обнищание россиян, может начаться более серьезная волна восстаний. Но скорее всего серьезные изменения в России произойдут из-за отделения отдаленных от Москвы территорий. Например, через некоторое время из состава РФ могут захотеть выйти республики Кавказа", - говорит Александр Кочетков.

Но абсолютное большинство тех, кто протестовал на Тверской, поддерживают аннексию Крыма и агрессивную российскую политику против Украины, объясняет политолог.

"Часто бывает так, что российский либерализм заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Поэтому на наше государство такие волнения внутри РФ не влияют", - добавляет он.

Во время массовых протестов 27 июля на Тверской улице в Москве силовики задержали около 1000 человек. Люди вышли на улицу из-за запрета оппозиционным депутатам участвовать в выборах в Московскую городскую думу.

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