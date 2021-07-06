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среда, 07 июля 2021 06:30

Мистические приметы на Ивана Купала - сегодня на земле богиня, которая несет горе

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7 июля в народе празднуют Ивана Купала. Сегодня "открываются" земля и небо, вода приобретает чудотворную силу, а птицы и звери начинают говорить.

Ранее предки отмечали этот праздник в день летнего солнцестояния, но оно сместилось на 14 дней. Название произошло от сочетания языческого и христианского праздника - Рождества Иоанна Крестителя. Содержание праздника изменилось, однако обряды и ритуалы остались.

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Главными персонажами праздника является Купало и Марена. Они олицетворяют борьбу добра и зла.

Веруют, что богиня Марена каждую зиму спускается на землю, сеет раздор и насылает болезни и голод. В некоторых регионах Украины ее считали старшей русалкой. Купала предки называли покровителем брака и продолжения рода.

Обычаи и традиции праздника

Начинали празднования с изготовления чучел главных персонажей. Вечером 6 июля разводили особые ритуальные костры на краю села. В них сжигали старый хлам, одежду больных людей и чучело ведьмы. Купальский костер является главным символом праздника. Поэтому гуляния начинали ночью. Парни с девушками прыгали через костер. Считали, что если у пары не разошлись руки - у них будет счастливая супружеская жизнь.

Автор: pinterest.com
  Купальский костер является одним из главных символов праздника.
Купальский костер является одним из главных символов праздника.

В ночь с 6 на 7 июля принято гадать и осуществлять магические обряды. Незамужние девушки плетут венки из 12 лечебных трав, бросают в воду, а парни их впоследствии достают. Куда венок поплывет - оттуда и придет суженый. В венок нужно вставить зажженную свечу.

Если венок быстро тонет - в этом году девушка не выйдет замуж. Свеча гаснет - суженый разлюбил. Венок пристал к берегу - плохой знак.

Утром 7 июля начинали купания. Вода в этот день имеет магическую силу и может вылечить от болезней, подарить достаток. К восходу Солнца собирали росу из трав. Девушки умывались ею, чтобы сохранить красоту и молодость.

Автор: pinterest.com
  В ночь на Купала девушки гадают на венках.
В ночь на Купала девушки гадают на венках.

Славяне почитали цветок иван-да-марья. Говорят, если сорвать ее в Купальскую ночь, то растение будет оберегать семейное счастье и благополучие.

Народ не спал в ночь на Купала, утром все шли на покос. Боялись, что нечистая сила может напасть. Знахари 7 июля до рассвете собирали в лесу травы и корни, ведь верили, что они имеют магическую силу.

Существует легенда, будто в ночь на Купала в лесу цветет цветок папоротника. Его от людей бережет нечистая сила. У того, кто найдет колдовскую растение, сбудутся все желания.

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Сегодня следует избегать встреч со змеями, а то можно потерять достаток. Нельзя 7 июля выполнять тяжелую работу, а также стирать, убирать, шить, рубить, резать. Запрещено давать в долг, ссориться и желать другим людям зла.

Народные приметы:

- Встретить Купальский рассвет - на большое счастье на весь год.

- Много звезд в ночь на Купала - будет много грибов.

- Слышать запах травы - скоро пойдет дождь.

- Утром выпадает большая роса - будет хороший урожай огурцов.

7 июля православная церковь отмечает Рождество святого и пророка Иоанна Крестителя. Он был выдающимся человеком - предшественником Иисуса Христа, последним из ветхозаветных пророков и первым из Апостолов Христовых.

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Дата
07
июля

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