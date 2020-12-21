Миссия МВФ взялась за Украину

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине. Фонд пересмотрит действующую программы stand-by в онлайн-формате.
Нацбанк уже выполнил все предпосылки для визита МВФ, сообщает заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
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"Традиционным для этого времени миссии структурным маяком является утверждение Государственного бюджета, и он также был утвержден. Поэтому, в принципе, с точки зрения важных и принципиальных вещей - они сделаны, и миссия начинает работу сегодня", - сказала Рожкова.
Следующий транш от Международного валютного фонда Украина получит в феврале - марте.
"Хотелось бы иметь это не позднее февраля. Февраль - март - это прогнозы, о которых мы говорим с МВФ, при условии, если опять не будет каких-то сюрпризов", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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