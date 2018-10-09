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вторник, 09 октября 2018 08:11

"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами

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&quot;Миротворец&quot; внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
Украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из 313 фамилий жителей Закарпатья, которые получили гражданство Венгрии. Фото - PMG.ua

Украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из 313 фамилий жителей Закарпатья, которые получили гражданство Венгрии.

В список попали жители практически всех районов Закарпатья, это чиновники и депутаты. По каждому из участников списка обнародована личная информация в виде домашнего адреса.

Отмечается, что они нарушили законодательство путем получения второго гражданства.

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"Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины", - говорится в сообщении.

Этот список стал результатом работы офиса "Миротворца" в Закарпатской области за 2 недели.

19 сентября в СМИ опубликовали видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов. При получении паспорта граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии. Кроме того, консул объясняет, где необходимо пользоваться украинским паспортом, а где - венгерским.

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