Мирослава Гонгадзе вернется в Киев

Мирослава Гонгадзе радуется возможности заняться освещением событий в Украине / "Голос Америки"

Руководитель американской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе возглавила представительство сети в Восточной Европе.

Она переедет работать в Киев в 2022 году, говорится в сообщении "Голоса Америки".

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"На новой должности она будет координировать освещение событий в регионе под угрозой гибридной войны и дезинформации. Пока российские войска сплачиваются вдоль украинской границы и в захваченном Россией Крыму, Гонгадзе будет освещать для глобальной аудитории агрессивное поведение Кремля в Восточной Европе, равно как и последствия российского и китайского влияний в регионе", - сообщает "Голос Америки".

Гонгадзе присоединилась к "Голосу Америки" в 2004 году. Недавно завершила годовую учебу на стипендии фонда Nieman в Гарварде, где исследовала стратегии освещения российской информационной войны.

"Для меня честь продолжить 17-летнюю карьеру в "Голосе Америки" на новой должности руководительницы представительства в Восточной Европе. "Голос Америки" уже играет важную роль для Украины как достойный источник новостей и образец беспристрастной, основанной на фактах журналистики. Рада заняться освещением событий в Украине, которая является главным полем боя мировой войны за демократию, и по всему региону", - заявила Гонгадзе.

В Киеве, в Ильинском сквере, состоялась Акция памяти Георгия Гонгадзе. Мероприятие прошло 16 сентября.