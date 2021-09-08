Мир вышел на плато по заболеваемости Covid-19 - ВОЗ

В ВОЗ рассказали о коронавирусе в мире. Фото: WHO

Мир вышел на плато по заболеваемости Covid-19.

Эта "равнина" находится на достаточно высоком уровне, заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керхове во время брифинга.

"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", - добавила эксперт.

Ежедневно в мире регистрируется около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и, почти, 72-78 тысяч летальных случаев.

В разных регионах наблюдается разная ситуация вокруг распространения заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штамм Delta обнаружили у младенца

В Киеве 50% жителей сделали Covid-прививки. 46% общего количества жителей получили две дозы вакцины.