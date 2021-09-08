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среда, 08 сентября 2021 00:32

Мир вышел на плато по заболеваемости Covid-19 - ВОЗ

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Мир вышел на плато по заболеваемости Covid-19 - ВОЗ
В ВОЗ рассказали о коронавирусе в мире. Фото: WHO

Мир вышел на плато по заболеваемости Covid-19.

Эта "равнина" находится на достаточно высоком уровне, заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керхове во время брифинга.

"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", - добавила эксперт.

Ежедневно в мире регистрируется около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и, почти, 72-78 тысяч летальных случаев.

В разных регионах наблюдается разная ситуация вокруг распространения заболевания.

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В Киеве 50% жителей сделали Covid-прививки. 46% общего количества жителей получили две дозы вакцины.

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