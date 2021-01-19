Мир на грани катастрофического морального провала - ВОЗ о вакцинации от Covid-19

Директор ВОЗ рассказал о пандемии коронавируса. Фото: Reuters

Мир оказался на грани катастрофического морального провала из-за неравномерного распределения вакцин против Covid-19.

Будет несправедливо, если молодые, здоровые граждане богатых государств получат вакцину раньше уязвимых людей из бедных странах, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает BBC.

Более 39 миллионов доз вакцины было введено в 49-ти богатых странах, тогда как в одной бедной – всего 25 доз.

"Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала – и цена этого провала будет оплачена жизнями и средствами к существованию самых бедных в мире стран", – заявил Тедрос.

Подход "я прежде всего" обречен на провал, потому что это поднимет цены и будет способствовать накоплению запасов.

"В конечном итоге такие действия только продлят пандемию, ограничения, необходимые для ее сдерживания, а также человеческие и экономические страдания", – добавил он.

Тедрос призвал к полноценному участию в глобальной схеме обмена вакцинами Covax, реализация которой должна начаться в феврале.

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На данный момент к инициативе Covax присоединились более 180 стран. Цель инициативы – объединить страны в один блок, чтобы у них было больше возможностей вести переговоры с фармацевтическими компаниями. Для 92 стран с низким или средним уровнем дохода вакцины будут оплачены из фонда, спонсируемого донорами.