"Мир будет только тогда, когда вернем Крым" - международник

Александр Хара: Надо развивать вооруженные силы. Ведь врага нужно убивать. Фото: Тарас Подолян

Победная доктрина украинца должна включать несколько пунктов. Первый, Россия - экзистенциальный враг.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по международным отношениям Александр Хара.

"Вопрос даже не в Путине, а в большом количестве россиян, которые разделяют его людоедскую идеологию "русского мира".

Второй - должны лелеять национальное единство. Древняя Греция смогла противостоять огромной Персии только благодаря этому. Надо развивать вооруженные силы. Ведь врага нужно убивать. Далее должна действовать дипломатия, союзнические отношения, вступление в НАТО, партнерство с Великобританией, Америкой, Польшей. Такая стратегия приблизит нас к миру. Он наступит не тогда, когда прекратят стрелять на Донбассе, а когда все оккупированные территории, включая Крым, вернутся", - отмечает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Евроинтеграция - единственный шанс Украины избежать российского влияния" - международник

Подконтрольный России милитаризованный полуостров опасен для нас, акцентирует он.

"Видим это на примере Керченского пролива. Так же РФ может заблокировать Одессу. Это будет шоком для нашей экономики. Поэтому должны развивать флот. Это стратегия нашего выживания. Самое главное - сохранить государство", - добавляет международник.

Полное интервью с Александром Харой читайте в журнале "Країна".

Нам надо принять решение: Украина сохраняет западный вектор, или мы возвращаем контроль на Донбассе и вычеркиваем решение о движении на Запад, заявил на днях бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко.