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среда, 24 марта 2021 15:59

Минздрав выделил деньги на вакцины меньше чем для 4 млн украинцев

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Минздрав выделил деньги на вакцины меньше чем для 4 млн украинцев
Сейчас невозможно понять, сколько в целом средств уплачено из бюджета за вакцину. Фото: pixabay.com

До конца года для вакцинации 3 945 134 человек Минздрав планирует закупить 7 890 268 доз вакцины от Covid-19 на сумму 4 млрд грн.

Об этом свидетельствует бюджетная программа "Проведение вакцинации населения от Covid-19" на текущий год. Другие бюджетные программы ведомства вообще не предусматривают закупку Covid-вакцин, сообщает экспертная организация StateWatch.

"Пока невозможно понять, сколько в целом средств уплачено из бюджета за вакцину и кому именно, ведь такая информация не раскрывается Минздравом", – уточнил глава StateWatch Глеб Каневский.

Средние затраты, заложенные в бюджетной программе на закупку вакцины от Covid-19 на 1 человека, составляют 504 грн. Впрочем, ни производитель, ни название вакцины, на которую рассчитывают в Минздраве, не указаны.

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По состоянию на конец марта в Украину доставили лишь 500 тыс. доз индийской вакцины Covishield, цену которой в Минздраве не раскрывают.

В конце декабря МОЗ уплатило около 1 млрд грн частной фирме "Лекхим" за поставки китайской вакцины CoronaVac, которая до сих пор не приехала в Украину.

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