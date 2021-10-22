Минздрав создаст комиссию для расследования тяжелого течения Covid-19 и смертей вакцинированных

Расследуют тяжелое течение Covid-19. Фото: Reuters

В Минздраве создадут комиссию, которая будет изучать случаи тяжелого течения Covid-19 или летальные случаи среди вакцинированных людей.

Виктор Ляшко поручил главному санврачу Игорю Кузину создать комиссию в ближайшее время, глава Минздрава сказал в комментарии журналистам, передает Интерфакс-Украина.

Цель комиссии - "разобраться, была ли реально сделана прививка". Это влияет на доказательную базу препаратов.

"... Я лично поручил главному государственному санитарному врачу уже создать комиссию, которая будет рассматривать каждый такой случай - сложного течения заболевания у вакцинированных людей или летального исхода, если при этом была справка о вакцинации", заявил Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сколько будут люди терпеть это унижение?": сегодня впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было

В следующем году планируется начать ревакцинацию населения от коронавируса. Сейчас ведется работа над рекомендацией бустерной вакцины для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет.