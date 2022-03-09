Минздрав рассказал, как избежать переохлаждения в подвалах и убежищах

Люди прячутся от авиаударов российской армии в убежище. Фото: "Украинская правда"

Министерство здравоохранения опубликувало инструкции, как избежать переохлаждения в условиях войны.

"Низкие температуры и непогода вернулись в Украину. В условиях войны, когда гражданское население вынуждено проводить значительную часть суток в холодных подвалах и убежищах, повышается риск получить переохлаждение", - пишет Министерство.

Переохлаждение возникает, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей. Наиболее распространенной причиной является длительное влияние низких температур, а наиболее уязвимой группой являются обезвоженные или физически истощенные люди.

Минздрав опубликовал информацию как обезопасить себя от гипотермии:

1. Пить много теплой жидкости

2. Следует одеваться слоями

3. Если нет возможности тепло одеться, то использовать одеяла

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Что делать при переохлаждении:

1. Если в месте, где вы находитесь, есть сквозняки, перейдите туда, где их нет

2. Рекомендуется искать укрытия в сухих и теплых местах. Если это невозможно, постарайтесь утеплить конечности, шею и голову.

3. Желательно разместить под собой доски или карематы или покрывала.

4. Если ваши вещи промокли, как можно скорее переоденьтесь в сухие

5. Чтобы восстановить кровообращение, сделайте простые упражнения ногами и руками

6. По возможности выпейте теплый сладкий чай, съешьте богатую белок пищу

Оккупационные войска России продолжают сосредоточивать основные усилия на окружении Киева, захвате Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Враг также стремится обеспечить сухопутные коридоры между оккупированным Крымом и континентальной частью России. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.