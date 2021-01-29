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пятница, 29 января 2021 23:32

Минздрав расширил список стран "красной" зоны

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Минздрав расширил список стран &quot;красной&quot; зоны
В "красную" зону попали 74 страны. Фото: volynnews.com

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" зоны. Въезд в такие страны предусматривает определенные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Сейчас в списке ведомства уже 74 страны. В частности, это популярные у туристов Черногория, Грузия, Германия, Израиль, США, Италия, Польша, Венгрия и др.

Наиболее высокий показатель заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Португалии – 1429,4 больных на 100 тыс. населения, Ливане – 1323,3, Израиле – 1224,7, Андорре – 1138,1, Испании – 1026,1.

Наиболее востребованные туристические направления – Болгария, Турция и Египет – попали в "зеленую" зону и остались открытыми для туристов из Украины.

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Напомним, что после возвращения из государств "красной" зоны граждане Украины должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". При условии негативного теста на коронавирус, карантин можно прекратить досрочно.

Согласно обновленному списку МОЗ, Украина находится на 75 месте с показателем 169,7 активных случаев Covid-19 на 100 тыс. населения.

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