Минздрав обновил карантинные зоны: сколько регионов остаются "красными"

По состоянию на утро воскресенья, 2 мая, в Украине в "красной" карантинной зоне находится семь областей. "Зеленого" региона нет ни одного. Фото: REUTERS

По состоянию на утро воскресенья, 2 мая, в Украине в "красной" карантинной зоне находится семь областей.

В "оранжевой" - восемь, а в "желтой" - десять регионов. "Зеленого" региона нет ни одного. Такие данные Министерства здравоохранения.

"Красная" зона: Житомирская область, Запорожская область, Полтавская область, Сумская область, Харьковская область, Хмельницкая область, Черниговская область.

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"Оранжевая" зона: Волынская область, Днепропетровская область, Донецкая область, Кировоградская область, Луганская область, Ровенская область, Тернопольская область, Черкасская область.

"Желтая" зона: город Киев, Киевская область, Винницкая область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Николаевская область, Одесская область, Херсонская область, Черновицкая область.

За последние сутки в Украине обнаружили 5094 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях. Такие данные по состоянию на утро 2 мая сообщает Минздрав. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 083 180 украинцев.