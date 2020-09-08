Минобразования разработало законопроект об образовании для взрослых

Законопроектом определяются правовые основы финансового обеспечения образования взрослых, в том числе деятельности Фонда поддержки образования взрослых, основной целью которого станет предоставление финансовой поддержки провайдерам и соискателям образования взрослых на конкурсной основе. Фото: pixabay.com

В МОН предложили к обсуждению законопроект "Об образовании взрослых", направленный на законодательное обеспечение условий функционирования образования взрослых в Украине.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает пресс-служба МОН.

Предполагается введение в законодательный оборот термина "поставщик образования взрослых" как комплексного понятия, которое охватывает всех юридических и физических лиц, предоставляющих образовательные услуги взрослым лицам.

При этом выделяют 2 категории провайдеров - центры образования взрослых (которые работают по программам неформального образования и выполняют социальную функцию) и учреждения образования взрослых (предоставляют образование в определенной области). Обе категории должны системно обеспечивать удовлетворение потребностей взрослых в профессиональном и личностном развитии, а также доступность образования взрослых для всех потенциальных соискателей.

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Одним из новых институтов, согласно законопроекту, должен стать Национальный совет по вопросам образования взрослых - консультативный орган, который обеспечит влияние общественности на формирование госполитики в сфере образования взрослых.

Кроме того, законопроектом определяются правовые основы финансового обеспечения образования взрослых, в том числе деятельности Фонда поддержки образования взрослых, основной целью которого станет предоставление финансовой поддержки провайдерам и соискателям образования взрослых на конкурсной основе.

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Верховная Рада Украины откорректировала законопроект "О научной и научно-технической деятельности", о работе молодых аспирантов и их заработной плате.

Ученым предоставляются возможность преподавать в учебных заведениях с разрешения руководителя, не по месту основной работы, в объеме до 240 час. в течение учебного года с сохранением заработной платы по основному месту работы.