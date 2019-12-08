Министр обороны США сообщил о новом транше военной помощи Украине

Министр обороны США: Украина будет иметь еще один транш. Фото: Укринформ

Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине.

"Скоро мы будем иметь еще один транш, мне кажется это около 250 миллионов долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и как Украина решает вопрос коррупции", заявил министр обороны США Марк Эспер на встрече с военными чиновниками, сообщает "Голос Америки".

Эспер отметил, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставление летальной оружия Украине, основываясь на трех вещах.

"Первое: Насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. И третий: оказывают ли наши союзники в регионе также поддержку безопасности Украины. Ответ на все три вопроса был "да", поэтому мы поддержали предоставление такой помощи", сказал министр обороны США.

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Ранее вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году.

Также подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигновании на нужды Министерства обороны на 2020 год", в котором предлагает выделить еще 250 млн долларов на военную помощь Украине.

Пентагон также пришел к выводу, что выделение Украине 250 миллионов долларов необходимо.