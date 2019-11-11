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понедельник, 11 ноября 2019 05:48

Министр обороны рассказал, когда в Украине отменят призыв в армию

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Министр обороны рассказал, когда в Украине отменят призыв в армию
В Украине отменят призыв. Фото: Обозреватель

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о желании отменить военный призыв.

"Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", сообщил министр, информирует ТСН.

Загороднюк добавил, что переход на профессиональную армию не будет быстрым. По его словам, каждый военнослужащий должен знать свое место и иметь четкую военную карьеру.

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Напомним, в течение октября-декабря в Украине будет длиться осенний призыв граждан на срочную военную службу.

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